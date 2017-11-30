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Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек
За минувшие сутки из-за гололеда в Мариуполе травмировалось почти 80 человек. Об этом 0629 сообщили медики.
"Скорая" оказала помощь 28 мариупольцам, травмированным на льду.
Из этого числа 15 уличных травм произошло в Центральном районе, 6 - в Левобережном, 5 - в Приморском и 2 - в Кальмиусском.
Большинство травмированных пожилые люди, однако зафиксирован случай, когда во время прогулки 4-летний ребенок упал на лед и ударился головой. С черепно-мозговой травмой малыша доставили в нейрохирургию областной больницы.
В травмпункт горбольницы №9 за сутки обратилось 49 мариупольцев. С переломами рук, ног, растяжениями, ушибами. Это довольно большое число для данного травмпункта и связано это с тем, что травмпункт БСМП не работает.
Напомним, как сообщалось ранее, вчера на городских дорогах из-за гололеда произошло 7 ДТП, в которых пострадали четверо людей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, скорая помощь, гололед, ДТП, травматизм, БСМП
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