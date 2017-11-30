- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский12:22
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября10:10
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления09:51
- В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"09:35
- ОБСЕ зафиксировала более 300 взрывов на Донбассе09:05
В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие
В министерстве иностранных дел Германии заявили о готовности рассмотреть перспективу пошагового снятия санкций с России, если будет наблюдаться прогресс в выполнении минских договоренностей. Об этом сказала представительница МИД Германии Мария Адебар, передает "Диалог.UA".
По ее словам, Берлин готов обсуждать в рамках Евросоюза возможность постепенного снятия санкций с России, если последняя продемонстрирует прогресс в выполнении минских договоренностей. "Если будет отмечаться прогресс, то в рамках ЕС мы будем думать о том, чтобы шаг за шагом говорить о возможной перспективе снятия санкций", - сказала Адебар.
При этом она подчеркнула, что пока Германия обеспокоенно наблюдает за действиями России на востоке Украины. "Министр (глава МИД Германии Зигмар Габриэль - ред.) неоднократно говорил, что минские договоренности и их выполнение являются тем, что мы хотели бы видеть воплощением в жизнь", - добавила Адебар.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Германия, Российская Федерация, МИД, санкции, Минские договоренности
- МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ
- “Меркель очень устала от Путина”, - Гордон рассказал, как Берлин накажет Кремль за постоянные обманы. ВИДЕО
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США
- Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты
- В российском правительстве нашли повод не возвращать турбины Siemens
- В МИД РФ заявили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС имеет "антироссийскую сущность"
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский12:22
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября10:10
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления09:51
- Коммунист опять жив: после позорного бегства из Луганска Плотницкого террористы "воскресили" злейшего врага свергнутого боевика Виталия Киселева. ВИДЕО09:44
- В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"09:35
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны14:19
- В России задержали "шпиона СБУ", его депортируют в Украину13:59
- В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие13:40
- Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек13:21
- Россия разместит в оккупированном Крыму еще одну зенитную систему ПВО - ракетную систему С-400 "Триумф"12:58
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза12:39
- В оккупированном Крыму обрушилось здание университета. ВИДЕО12:34
- В Тольятти задержан украинский шпион — СМИ РФ12:29
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский12:22
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- К Новому году украинцев ожидает сюрприз от гривни07:47
- Пять причин не спать без одежды22:35
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки09:18
- Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют08:11
- Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует07:41
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу