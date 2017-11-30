Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие

30.11.2017 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие

В министерстве иностранных дел Германии заявили о готовности рассмотреть перспективу пошагового снятия санкций с России, если будет наблюдаться прогресс в выполнении минских договоренностей. Об этом сказала представительница МИД Германии Мария Адебар, передает "Диалог.UA".

По ее словам, Берлин готов обсуждать в рамках Евросоюза возможность постепенного снятия санкций с России, если последняя продемонстрирует прогресс в выполнении минских договоренностей. "Если будет отмечаться прогресс, то в рамках ЕС мы будем думать о том, чтобы шаг за шагом говорить о возможной перспективе снятия санкций", - сказала Адебар.

При этом она подчеркнула, что пока Германия обеспокоенно наблюдает за действиями России на востоке Украины. "Министр (глава МИД Германии Зигмар Габриэль - ред.) неоднократно говорил, что минские договоренности и их выполнение являются тем, что мы хотели бы видеть воплощением в жизнь", - добавила Адебар.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Германия, Российская Федерация, МИД, санкции, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх