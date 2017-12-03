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Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверяет, что переселенцы, которые постоянно проживают на подконтрольной украинской власти территории, своевременно и в полном объеме получают все свои социальные выплаты.
"Переселенцы получают пенсии и все виды социальных пособий вовремя и в полном объеме. В частности, все пенсионеры получили с 1 октября повышены пенсионные выплаты и все переселенцы получили с 1 декабря повышены социальные пособия, которые зависят от прожиточного минимума", - сказал, в частности, Розенко в эфире "5 канала".
Касательно восстановления соцвыплат на временно оккупированных территориях (ОРДЛО), Розенко отметил, что это станет возможным только после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.
"Причина того, что люди на оккупированных территориях не получают пенсии и социальные выплаты - не политика, позиция правительства Украины или украинского государства в целом. Выплаты этим людям были приостановлены российскими войсками, оккупировавшими часть территорий Донецкой и Луганской областей. Они захватили там государственные учреждения, банковскую систему. Именно это стало причиной прекращения там всех выплат", - подчеркнул Розенко.
"Как сейчас может идти речь о восстановлении соцвыплат, когда Россия не выполняет первый, самый главный пункт Минских соглашений - прекращение огня, когда мы ежедневно получаем информацию о гибели украинских военных? Когда, извините, сейчас (есть фото в интернете) висят российские флаги на так называемых администрациях оккупированных территорий... ", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, те люди, которые остались на оккупированных территориях, безусловно, имеют право на социальные выплаты. "Но реализовать это право мы сможем только тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, когда в полном объеме будут выполнены Минские соглашения и нам дадут возможность возобновить деятельность украинских органов власти и банковской системы. Когда у нас появится физическая возможность, мы выполним все обязательства перед жителями оккупированных территорий в полном объеме", - заверил вице-премьер-министр.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, ВПЛ, Розенко
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