Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря

07.12.2017 10:05

Сегодня утром, 7 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8520 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8840 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6135 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4080 человек и 925 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8790 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/80;

КПВВ «Марьинка» – 40/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Станислав: «6:03. ДНР. 7:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.) авто-200, газелей-25, пеших-200».

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «8:11. В Марьинке в сторону Донецка очередь за посадкой».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виталий: «6:40. Еленовка: в сторону Мариуполя почти до остановки».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали 2 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, въезда – 2 транспортных средства.

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.