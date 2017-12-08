Опубликована сводка обстрелов Донецкой области от СММ ОБСЕ

08.12.2017 12:25

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), на Донетчине Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано почти 300 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 760 взрывов.



Так, вечером 5 и в ночь на 6 декабря камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северо-западу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 12 снарядов с востока на запад, 13 взрывов неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 69 взрывов неопределенного происхождения, 73 снаряда и 8 трассирующих снарядов с востока на запад, 18 снарядов и 1 трассирующий снаряд с запада на восток — все в 0,5–1,5 км к югу. В течение дня 6 декабря камера зафиксировала в общей сложности 104 взрыва неопределенного происхождения, 40 снарядов и 4 трассирующих снаряда с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток, 73 снаряда и 8 трассирующих снарядов с юга на север, 2 снаряда с севера на юг и 31 трассирующий снаряд (по неопределенной траектории) — все в 0,5–1,5 км к югу.



Поздно вечером 5 и в ночь на 6 декабря камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 28 снарядов с востока на запад, а затем в общей сложности 5 снарядов с запада на восток, 26 снарядов с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 5–8 км к северу.



Вечером 5 декабря, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо‑востоку от Донецка), наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения в 6–8 км к юго-западу.



Поздно вечером 5 декабря, пребывая в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии зафиксировала 7 взрывов неопределенного происхождения и огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 4–6 км к северо-западу или в 4–10 км к юго-западу.



Во второй половине дня 6 декабря с этой же позиции команда СММ слышала 29 выстрелов из стрелкового оружия в 800 м к юго-западу, которые, по оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от марта 2016 года, которое предусматривает полное прекращение учений с боевой стрельбой.



Ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение около 4 часов, члены патруля Миссии слышали 77 взрывов неопределенного происхождения, а также огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, включая пятиминутный эпизод многочисленных перекрестных очередей и выстрелов — все на расстоянии от 1 до 5 км к западу.