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В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов
Двадцать пять мальчиков и девочек сегодня вывели в Мариуполе на футбольное поле игроков ФК "Мариуполь" и ФК "Сталь", в также судей матча.
На футболках детей (все они – дети пограничников) была надпись "Пишаємось" ("Гордимся"). "Им действительно есть, кем гордиться, ведь их родители сейчас стоят на защите Украины на востоке, - сообщает сайт Госпогранслужбы. - Такая акция призвана продемонстрировать благодарность футболистов и болельщиков за самоотверженность героических защитников Украины, среди которых и военнослужащие Донецкого пограничного отряда".
С начала боевых действий в антитеррористической операции уже приняли участие 19 000 военнослужащих Госпогранслужбы. Защищая государственную границу и независимость Украины погибли 69 пограничников, 428 - получили ранения, а 5 - считаются пропавшими без вести.
Напомним, что "Мариуполь" сегодня победил. За правопорядком во время игры следили около 200 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, дети, пограничники
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