В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов

09.12.2017 16:34

Двадцать пять мальчиков и девочек сегодня вывели в Мариуполе на футбольное поле игроков ФК "Мариуполь" и ФК "Сталь", в также судей матча.



На футболках детей (все они – дети пограничников) была надпись "Пишаємось" ("Гордимся"). "Им действительно есть, кем гордиться, ведь их родители сейчас стоят на защите Украины на востоке, - сообщает сайт Госпогранслужбы. - Такая акция призвана продемонстрировать благодарность футболистов и болельщиков за самоотверженность героических защитников Украины, среди которых и военнослужащие Донецкого пограничного отряда".



С начала боевых действий в антитеррористической операции уже приняли участие 19 000 военнослужащих Госпогранслужбы. Защищая государственную границу и независимость Украины погибли 69 пограничников, 428 - получили ранения, а 5 - считаются пропавшими без вести.



Напомним, что "Мариуполь" сегодня победил. За правопорядком во время игры следили около 200 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины.