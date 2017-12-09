Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов

09.12.2017 16:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов

Двадцать пять мальчиков и девочек сегодня вывели в Мариуполе на футбольное поле игроков ФК "Мариуполь" и ФК "Сталь", в также судей матча.

На футболках детей (все они – дети пограничников) была надпись "Пишаємось" ("Гордимся"). "Им действительно есть, кем гордиться, ведь их родители сейчас стоят на защите Украины на востоке, - сообщает сайт Госпогранслужбы. - Такая акция призвана продемонстрировать благодарность футболистов и болельщиков за самоотверженность героических защитников Украины, среди которых и военнослужащие Донецкого пограничного отряда".

С начала боевых действий в антитеррористической операции уже приняли участие 19 000 военнослужащих Госпогранслужбы. Защищая государственную границу и независимость Украины погибли 69 пограничников, 428 - получили ранения, а 5 - считаются пропавшими без вести.

Напомним, что "Мариуполь" сегодня победил. За правопорядком во время игры следили около 200 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины. 



Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, дети, пограничники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх