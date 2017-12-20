- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»
Вывод России из Совместного центра по контролю и координации на Донбассе говорит об обострении ситуации
Об этом рассказал волонтер фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.
Дейнега отметил, что выход россиян из Сирии и СЦКК показывает, что в Кремле поняли, что Украина не примет туда никаких представителей «ЛНР» и «ДНР» и постоянно увеличивает количество обстрелов на Донбассе.
«Это еще может быть связано с выборами будущими, а россияне очень любят кровь», — добавил волонтер.
Также об эскалации говорит тот факт, что на российском ТВ увеличилось количество новостей об Украине.
«Об обострении говорят многие. От чиновников, работающих в АТО, до военных. Но это исключительно прогнозы. Общество все больше абстрагируется от войны и какие-то новые цифры с фронта вызывают меньше интереса, чем прогноз погоды и с этим надо что-то делать», — акцентировал волонтер, отметив, что сейчас силы ВСУ по количеству колесной техники не готовы идти в наступление.
Напомним, выход России из СЦКК на Донбассе имеет целью эскалацию конфликта и останавливает прогресс Украины.
Также стало известно, кто может занять место россиян в Совместном центре контроля и координации.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «24»
Теги: Россия, Донбасс, Путин, конфликт
- "Путин роет яму все глубже", - Демура (ВИДЕО)
- Путин прикрыл войной свои провалы в экономике - Ходорковский
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Медведев признал, что они с Путиным создали "крайне неэффективную" систему госуправления
- Соцсети фотожабами отреагировали на "новую экономическую политику" Путина
- Путин обнародовал свои "скромные" доходы
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму08:36
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Небезпека: астролог розповіла, чого чекати Україні та Росії07:38
- Сами виноваты: украинцам назвали причины подорожания любимого напитка07:22
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Украинцев предупредили о скачке доллара22:04
- Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины21:43
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке