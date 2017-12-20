Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»

20.12.2017 08:15

Вывод России из Совместного центра по контролю и координации на Донбассе говорит об обострении ситуации

Об этом рассказал волонтер фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Дейнега отметил, что выход россиян из Сирии и СЦКК показывает, что в Кремле поняли, что Украина не примет туда никаких представителей «ЛНР» и «ДНР» и постоянно увеличивает количество обстрелов на Донбассе.

«Это еще может быть связано с выборами будущими, а россияне очень любят кровь», — добавил волонтер.

Также об эскалации говорит тот факт, что на российском ТВ увеличилось количество новостей об Украине.

«Об обострении говорят многие. От чиновников, работающих в АТО, до военных. Но это исключительно прогнозы. Общество все больше абстрагируется от войны и какие-то новые цифры с фронта вызывают меньше интереса, чем прогноз погоды и с этим надо что-то делать», — акцентировал волонтер, отметив, что сейчас силы ВСУ по количеству колесной техники не готовы идти в наступление.

Напомним, выход России из СЦКК на Донбассе имеет целью эскалацию конфликта и останавливает прогресс Украины.

Также стало известно, кто может занять место россиян в Совместном центре контроля и координации.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «24»