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Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ
Боевики на Донбассе упорно продолжают нарушать «минские договоренности» касательно режима прекращения огня
Как стало известно, за минувшие сутки, 4 января, было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате боевых действий один украинский военный получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь.
На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Примечательно, что впервые с начала нового года, был нарушен «режим тишины» на Донецком направлении. Боевики устроили атаку из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецком. Украинские военные, соблюдая договор, на обстрелы не отвечали.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, украинский оперативно-тактический комплекс «Гром-2» уже прошел испытания двигателя ракет и готов к полевым испытаниям.
Как уже сообщала Politeka, на Донбассе боевики очередной раз не пустили мониторинговую миссию ОБСЕ на оккупированную территорию.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ
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- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
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- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
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