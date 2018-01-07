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Стало известно, как накануне Рождества штурмовали линию разграничения
07.01.2018 08:38
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 января, в канун Рождества, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
Статистика пересечения за минувшие суткри выглядит следующим образом:
КПВВ "Майорск" - 5780 человек и 820 транспортных средств;
КПВВ "Марьинка" - 6325 человек и 1205 транспортных средств;
КПВВ "Новотроицкое" - 4385 человек и 910 транспортных средств;
КПВВ "Гнутово" - 2315 человек и 605 транспортных средств;
КПВВ "Станица Луганская" (действует как пешеходный) - 5600 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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