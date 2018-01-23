Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО

23.01.2018 12:19

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко продолжает преподносить российскую оккупацию Донбасса как противостояние украинцев Востока и Запада, одновременно заявляя о планах вернуть "ДНР" часть территории Украины любым способом, в том числе путем переговоров, передает dialog.ua.

Об этом он заявил на одном из выступлений в Донецкой области, рассказав о противостоянии боевиков "ДНР" с 30-миллионной Украиной. Захарченко утверждает, что Киев пытается сломать жителей Донбасса уже 4 года, однако у него ничего не получается.

Главарь боевиков вновь заявил о планах вернуть в "ДНР" часть территории Украины, при этом он назвал полными идиотами тех, кто предпочитает войну мирным попыткам сделать это. Более того, Захарченко призвал жителей "ДНР" терпеть сложную жизнь и лишения дальше, так как его "деды и прадеды" терпели больше.