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В АТО сложилась уникальная ситуация
Впервые за долгое время в зоне проведения АТО сутки прошла без нарушений режима прекращения огня
Как сообщили в пресс-центр штаба АТО, 23 января ни обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было.
В штабе подчеркнули, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.
«Полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности», – подытожили в штабе.
Отметим, боевики каждые полгода проводят различные акции по привлечению людей в ряды боевиков, не забывая при этом мобилизовать гражданских силой. Однако до такого еще не доходило. Главарь “ДНР” Александр Захарченко под диктовку российских генералов выдал “приказ” о расширении мобилизационного возраста. Теперь на передовую можно отправлять даже школьников, которым исполнилось 16.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, перемирие, обстрел, АТО
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- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
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