- Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей12:06
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО11:37
- Жители Донбасса не должны верить лжи о "репрессиях" ВСУ: бойцы АТО помогают пенсионерам, зная, что их сыновья воюют за "Л/ДНР", - военкор11:26
- Жители ОРДЛО смогут получить паспорта Украины без очередей: Тука объявил, когда стартует выдача документов вблизи линии фронта10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 января09:55
- Война в Украине: генерал США рассекретил тактику России09:42
- В "ДНР" начали предлагать "Vodafone-туры"09:00
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе08:56
- Отрезали уши девочке: Тука шокировал "подвигами" скандально известных айдаровцев08:28
- На Донбассе за сутки был ранен один украинский военный – штаб АТО08:15
Жители Донбасса не должны верить лжи о "репрессиях" ВСУ: бойцы АТО помогают пенсионерам, зная, что их сыновья воюют за "Л/ДНР", - военкор
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко подчеркивает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины понимают, какие разные настроения царят на временно оккупированном Донбассе, и многие поддерживают силы АТО. Накануне представитель СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что Миссия наблюдает, как обе стороны активно окапываются, а также, что попытка разминировать позиции закончилась провалом, – и это, по его мнению, может свидетельствовать о подготовке к эскалации конфликта.
Но это может свидетельствовать о чем угодно. Конфликт продолжается. По-моему, стороны особо и не стремились к тому, чтобы окончательно прекратить боевые действия, поскольку у каждой из сторон конфликта своя позиция. У нас – это восстановление территориальной целостности Украины. У наших противников – разделение страны на Крым, не подчиняющийся Украине, и на так называемые ЛДНР, которые де-юре являлись бы независимыми регионами, а де-факто подчинялись бы Москве. И пока каждая из сторон намерена добиваться своих целей. Поэтому любое перемирие заканчивается нарушением. Так же произошло и с предыдущим объявленным «режимом тишины». Никакого перемирия на Донбассе сейчас нет. По крайней мере я знаю, что боевики применяют тяжелую артиллерию, мины калибром 120 мм, свежие осколки которых мы привезли в Киев, а также проводят диверсионные действия. В тот момент, когда мы находились в командировке в зоне АТО, в районе Зайцева, по крайней мере дважды были попытки диверсионных групп проникнуть на территорию, которую контролирует Украина. Эти попытки были успешно отражены нашими военными. Кого поддерживают жители, оставшиеся на Донбассе, – Украину или «русский мир», – не ждите от меня каких-то обобщений. Правда в том, что пожилые люди, чьи дети или внуки потеряли работу из-за военных действий и устроились в так называемые силовые структуры так называемых ДНР и ЛНР, естественно, будут поддерживать своих ближайших родственников, фактически, – боевиков. Я не хочу экстраполировать эту ситуацию на всех жителей Донбасса, но в отдельных случаях, например, в селе Зайцево, мы такой эффект наблюдали. Но наши военные неоднократно заявляли (и в освобожденном Гладосово, и в Зайцево), что сын за отца или отец за сына – не в ответе. Никакие репрессии и методы воздействия к таким людям не применялись. Мы были свидетелями того, как украинский офицер привез одному из пенсионеров гуманитарную помощь и сообщил, что знает, что его сын – на противоположной стороне, но, тем не менее, «вот вам гуманитарная помощь». Поэтому настроения на Донбассе разные, люди там разные. Большинство устали от боевых действий и, как бы это ни было неприятно, готовы принять любую власть, и в любой форме – оккупационную или украинскую – лишь бы перестали стрелять. Подчеркну, что то, о чем я говорю, касается той части населения, которая живет в непосредственной близости от линии разграничения, – местности, первой принимающей на себя удар в этой войне. Такова реальность, которую нужно учитывать.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, ложь, репрессии, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- "Да здравствуют доносы на ближнего!" - дончане о возвращении в 37-й год
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии
- Переворот в ДНР: Пургина убрали за референдум о присоединении к РФ?
- Оккупанты Донбасса ради подавления бунтов усилили обстрелы, репрессии и враньё
- В ДНР начала свирепствовать корь: десятки заболевших 13:44
- В Луганской области прямо в здании суда застрелился боец Нацгвардии: стали известны новые детали13:04
- Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей12:06
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО11:37
- Жители Донбасса не должны верить лжи о "репрессиях" ВСУ: бойцы АТО помогают пенсионерам, зная, что их сыновья воюют за "Л/ДНР", - военкор11:26
- Жители ОРДЛО смогут получить паспорта Украины без очередей: Тука объявил, когда стартует выдача документов вблизи линии фронта10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 января09:55
- Война в Украине: генерал США рассекретил тактику России09:42
- В "ДНР" начали предлагать "Vodafone-туры"09:00
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе08:56
- Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ 13:26
- В Луганской области прямо в здании суда застрелился боец Нацгвардии: стали известны новые детали13:04
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей12:06
- В 92-й бригаде разгорелся скандал вокруг сбора денег с военных11:42
- Нужен ли «ДНР» Vodafone? ВИДЕО11:37
- Жители Донбасса не должны верить лжи о "репрессиях" ВСУ: бойцы АТО помогают пенсионерам, зная, что их сыновья воюют за "Л/ДНР", - военкор11:26
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- В США дорогу замело деньгами. ВИДЕО11:16
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО10:56
- Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник10:48
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили