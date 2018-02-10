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Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке
Сотрудниками Добропольского отдела полиции (подконтрольная часть Донецкой области) задержан 34-летний житель г. Белозерское. Во время семейной ссоры, на глазах у 13-летнего ребенка, он до смерти забил жену.
В дежурную часть Добропольского отделения полиции позвонил 13-летний мальчик, который сообщил, что его отчим бьет мать. На место происшествия была направлена группа реагирования патрульной полиции и карета скорой помощи. Дверь квартиры была закрыта, на стук никто не открывал. Правоохранителям пришлось вызвать на место сотрудников ГСЧС, которым удалось войти через балкон.
В квартире правоохранители обнаружили 34-летнюю женщину без сознания -с многочисленными повреждениями головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина умерла.
Мальчик рассказал, что между его мамой и отчимом возник конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений, разъяренный мужчина начал бить свою жену. Подросток пытался защитить мать, но силы были не равны. Тогда он выбежал из квартиры и позвонил в полицию.
Правонарушитель был задержан полицейскими через несколько часов. Он признал в содеянном…
Установлено, что подозреваемый ранее был осужден за умышленное причинение телесных повреждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Теги: Донбасс, ребенок, Доброполье, убийство, полиция
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