Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке

10.02.2018 20:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке

Сотрудниками Добропольского отдела полиции (подконтрольная часть Донецкой области) задержан 34-летний житель г. Белозерское. Во время семейной ссоры, на глазах у 13-летнего ребенка, он до смерти забил жену.

В дежурную часть Добропольского отделения полиции позвонил 13-летний мальчик, который сообщил, что его отчим бьет мать. На место происшествия была направлена группа реагирования патрульной полиции и карета скорой помощи. Дверь квартиры была закрыта, на стук никто не открывал. Правоохранителям пришлось вызвать на место сотрудников ГСЧС, которым удалось войти через балкон.

В квартире правоохранители обнаружили 34-летнюю женщину без сознания -с многочисленными повреждениями головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина умерла.

Мальчик рассказал, что между его мамой и отчимом возник конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений, разъяренный мужчина начал бить свою жену. Подросток пытался защитить мать, но силы были не равны. Тогда он выбежал из квартиры и позвонил в полицию.

Правонарушитель был задержан полицейскими через несколько часов. Он признал в содеянном…

Установлено, что подозреваемый ранее был осужден за умышленное причинение телесных повреждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Теги: Донбасс, ребенок, Доброполье, убийство, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх