Кошмар на Донетчине: мать забили до смерти при ребенке

10.02.2018 20:53

Сотрудниками Добропольского отдела полиции (подконтрольная часть Донецкой области) задержан 34-летний житель г. Белозерское. Во время семейной ссоры, на глазах у 13-летнего ребенка, он до смерти забил жену.



В дежурную часть Добропольского отделения полиции позвонил 13-летний мальчик, который сообщил, что его отчим бьет мать. На место происшествия была направлена группа реагирования патрульной полиции и карета скорой помощи. Дверь квартиры была закрыта, на стук никто не открывал. Правоохранителям пришлось вызвать на место сотрудников ГСЧС, которым удалось войти через балкон.



В квартире правоохранители обнаружили 34-летнюю женщину без сознания -с многочисленными повреждениями головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина умерла.



Мальчик рассказал, что между его мамой и отчимом возник конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений, разъяренный мужчина начал бить свою жену. Подросток пытался защитить мать, но силы были не равны. Тогда он выбежал из квартиры и позвонил в полицию.



Правонарушитель был задержан полицейскими через несколько часов. Он признал в содеянном…



Установлено, что подозреваемый ранее был осужден за умышленное причинение телесных повреждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.