Убийца Вороненкова скончался на операционном столе

23.03.2017 16:28

Как стало известно, убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова скончался на операционном столе.

Информацию ему подтвердили источники в правоохранительных органов, осуществлявших охрану больницы.

Правоохранители отслеживают передвижение автомобиля, который подвез убийцу Дениса Вороненкова. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Киллера подвозила машина ДЭУ. Сейчас отслеживаем ее передвижения с помощью доступных для нас средств, фиксирующих движение машин", - заявил генпрокурор.

Напомним, в полиции сообщают, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен сегодня в центре Киева на улице Пушкинской. По данным полиции, убийство является заказным. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам тоже получил ранения.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве является "показательной казнью свидетеля".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в эфире телеканала "112 Украина" уточнила, что причастность спецслужб РФ пока является единственной версией.

Отметим, что Вороненков и Илья Пономарев, экс-депутаты Госдумы РФ, являются свидетелями Генпрокуратуры по делу о госизмене Виктора Януковича. По данным ГПУ, закон предусматривает добавление в судебном следствии показаний Дениса Вороненкова, данных под письменный протокол.