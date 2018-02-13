Последние новости раздела
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
Наблюдателей ОБСЕ отгоняют от Седово
13.02.2018 16:03
Боевики "ДНР" вновь не пропустили патруль наблюдателей СММ ОБСЕ в Седово, что на юге Донетчины.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), 11 февраля на блокпосте, расположенном севернее н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), возле границы с Российской Федерацией, трое вооруженных членов "ДНР" помешали патрулю Миссии проехать в этот населенный пункт. Объяснили это тем, что они получили "приказы" не пропускать наблюдателей.
СММ не допускают к этому населенному пункту с конца апреля 2017 года.
Теги: Донбасс, наблюдатели, Седово, ДНР, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта
- В "ДНР" не пустили патруль ОБСЕ на склад с оружием
- Грызлов озадачил донбасских сепаратистов
- Власти "ДНР", возможно, разрешат украинским военным войти в Донецк
- СММ ОБСЕ пришлось согласиться на осмотр в "ДНР"
- "В Седово "полный завал", - говорят жители поселка
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему