Наблюдателей ОБСЕ отгоняют от Седово

13.02.2018 16:03

Боевики "ДНР" вновь не пропустили патруль наблюдателей СММ ОБСЕ в Седово, что на юге Донетчины.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), 11 февраля на блокпосте, расположенном севернее н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), возле границы с Российской Федерацией, трое вооруженных членов "ДНР" помешали патрулю Миссии проехать в этот населенный пункт. Объяснили это тем, что они получили "приказы" не пропускать наблюдателей.



СММ не допускают к этому населенному пункту с конца апреля 2017 года.