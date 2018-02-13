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Архив - Донецкая область

Наблюдателей ОБСЕ отгоняют от Седово

13.02.2018 16:03
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Наблюдателей ОБСЕ отгоняют от Седово

Боевики "ДНР" вновь не пропустили патруль наблюдателей СММ ОБСЕ в Седово, что на юге Донетчины.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), 11 февраля на блокпосте, расположенном севернее н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), возле границы с Российской Федерацией, трое вооруженных членов "ДНР" помешали патрулю Миссии проехать в этот населенный пункт. Объяснили это тем, что они получили "приказы" не пропускать наблюдателей.

СММ не допускают к этому населенному пункту с конца апреля 2017 года.



Теги: Донбасс, наблюдатели, Седово, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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