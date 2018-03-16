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В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»
16.03.2018 13:33
В зоне АТО в ходе боевых действий под оккупированным Докучаевском ликвидирован боевик из Горловки Веремеенко Сергей Владимирович.
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился в Горловке 05/12/79. В социальных сетях близкие боевика сообщают, что он был ликвидирован в Докучаевске 09/04/17. Известно, что он служил боевиком в НВФ «Оплот». Данные боевика есть в базе сайте «Миротворец».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, боевик, АТО
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