В Донбассе ликвидирован боевик из «Оплота»

16.03.2018 13:33

В зоне АТО в ходе боевых действий под оккупированным Докучаевском ликвидирован боевик из Горловки Веремеенко Сергей Владимирович.

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился в Горловке 05/12/79. В социальных сетях близкие боевика сообщают, что он был ликвидирован в Докучаевске 09/04/17. Известно, что он служил боевиком в НВФ «Оплот». Данные боевика есть в базе сайте «Миротворец».

Источник: https://donpress.com