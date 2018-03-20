Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный

20.03.2018 09:51

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает СобКор.

В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.