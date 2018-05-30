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Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат
Многим бывшим пленным боевиков «ЛДНР», вернувшимся с Донбасса, до сих пор не выплатили материальную помощь.
Экс-пленник Владимир Фомичев отмечает: «Когда будут выплаты — неизвестно. Но документы почти все уже подали».
Известно, что согласно соответсвующей процедуре, органы соцзащиты должны принимать решение о выплате помощи в течении 10 дней.
По словам экс-пленного блогера Эдуарда Неделяева, освобожденного 27 декабря, информации от чиновников никакой нет. Он уточнил: «Чиновники что-то там согласовывают между собой, вопрос не урегулирован и денег не давали. Я сам слышу только ту информацию, которая появляется в прессе. Например, на днях Ирина Геращенко выступала, что вот-вот вопрос решится, но конкретно никто ничего не сообщает».
До этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что перед предоставлением выплат СБУ должна проверить всех освобожденных. Фомичев после проверки уточнил: «Обычный опрос о том, что было в плену».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, выплаты, пленные
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