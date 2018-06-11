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Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки
Во избежание пожаров, леса и посадки Донецкой области временно стали закрытыми для посещения, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.
На Донетчине больше месяца сохраняется наивысшая - пятой степени - категория пожарной опасности, за период которой пожарные уже ликвидировали более 700 возгораний на открытых территориях, которые нанесли ущерб и людям, и экосистеме.
Чтобы сократить количество возгораний, по распоряжению главы Донецкой ОГА от 4 июня запрещаются посещения лесных массивов, а также въезд на территорию лесного фонда транспортным средством, кроме транзитных путей.
"Мы надеемся на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение лесов временные и внедрены вынужденно", - пишут в сообщении.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, лес, посадка
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