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Охота на боевиков: их ловят по всей Донетчине
За последнюю неделю в Донецкой области о подозрении сообщено 10 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Среди них и те, кто помогал российским наемникам на блокпостах, и те, кто участвовал в боевых действиях.
В Краматорске полицейские и пограничники задержали автоматчика террористического батальона "Восток". В поисках работы он пытался попасть на подконтрольную Украины территорию. Бывший боевик служил на передовых позициях у расположенного на окраине оккупированного Донецка поселка Спартак под командованием российских военных-осетин. Несмотря на то, что ранения он получил во время употребления спиртных напитков из-за неудачного выстрел своего сообщника, наемника сделали "героем" пропагандистских сюжетов российского телевидения.
Житель Украинска, который служил в НВФ в Донецке, сам сдался правоохранителям. Мужчина дежурил на КПП в захваченном здании управления СБУ, патрулировал город, а затем был переведен в помощники повара. Недовольный отношением командования подразделения к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, боевик оставил НВФ и вернулся в родной город.
В Славянске полицейские разыскали бывшего боевика, который 4 года скрывался от ответственности в храме.
Также к ответственности привлекаются двое краматорчан, которые несли службу на блокпостах оккупантов за еду и сигареты.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.
Напоминаем, бывшие участники НВФ имеют гарантированную законодательством возможность (ст. 260 УК) освободиться от уголовной ответственности и получить шанс на новую мирную жизнь, добровольно сдавшись правоохранителям.
Всего с начала года полицейскими Донетчины объявлено о подозрении 168 боевикам. Местонахождение 140 из них установлено, они привлечены к ответственности. Еще 28 участников НВФ находятся в розыске.
Теги: Донбасс, полиция, боевики, оккупанты, НВФ
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