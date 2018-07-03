Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ

03.07.2018 16:44

Боевики «ДНР» бегут с передовой. При этом они не скрывают присутствия российских наемников. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины жалуются на «ужасы войны» и рассказывают, как бегут с передовой и как туда «подъезжают россияне». Вот что пишет один из жителей временно оккупированных территорий Донетчины в соцсети о жалобах боевика «ДНР»:

«Рассказ от орка попавшего на днях на передовую в район Петровское — Богдановка. «там жопа, я такого никогда не видел, еле ноги унес. Если бы не подьехавшие россияне нам бы капец»».

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