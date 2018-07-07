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Увеличилось пересечение донбасской линии соприкосновения
07.07.2018 08:33
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 6 июля, отмечается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Всего за минувшие сутки через контрольные пункты последовало 41,3 тысячи человек и 5800 транспортных средств. Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом
"Майорск" - 8320 человек и 1030 транспортных средств;
"Марьинка" - 9740 человек и 1910 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8850 человек и 1820 транспортных средств;
"Гнутово" - 4400 человек и 1040 транспортных средств;
"Станица Луганская" - более 10 тыс. человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, линия соприкосновения
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