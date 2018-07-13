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Архив - Донецкая область

Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»

13.07.2018 10:30
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Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»

Не так давно блокпост боевиков «ДНР» под Горловкой был переоборудован. Точнее, на пустом месте был выстроен крытый коридор, призванный защищать ожидающих от непогоды. Это сооружение в народе прозвали «загоном» и «коридором смерти».

«Коридор» не спасает ни от жары, ни от сильного дождя. Под ногами не асфальтированная дорожка или щебень, а нечто, что горловчане назвали угольной пылью. Попав в загон в ливень, люди вынуждены стоять в огромных лужах — в смеси дождевой воды и угольного покрытия. Вот как описывают обновленный блокпост в соцсетях:

«Приехала в 15.00 с Бахмута. Пеших не было в обе стороны. На Днр посту стояли в воде, дождь, гроза — навес не спасает, слива нет и люди стоят в воде. Чтоб подойти к окошку, надо пройти по огромной луже, еще и насыпь с угля, а не с щебенки. Ноги все черные»,

«На Днр сегодня быстро пропускали и туда и обратно. Только бы покрытие нормальное сделали на посту, чтоб не стоять в угольной пыле и воде».

Также горловчане рассказывают об усилившихся проверках багажа на предмет провоза обычных продуктов.

«#Горловка дырявые уже на блокпостах при въезде дважды осматривают вещи. Ищут не только свинину, но и молочку, творог. Я думаю, чтобы не провозили качественный товар с Украины, а жрали их дермовый „бялоруский и расисткий“)».

Стилистика и орфография авторов сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики
 
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