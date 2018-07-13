- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Порошенко назвал число жизней, которое могут спасти миротворцы ООН на Донбассе21:15
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»
Не так давно блокпост боевиков «ДНР» под Горловкой был переоборудован. Точнее, на пустом месте был выстроен крытый коридор, призванный защищать ожидающих от непогоды. Это сооружение в народе прозвали «загоном» и «коридором смерти».
«Коридор» не спасает ни от жары, ни от сильного дождя. Под ногами не асфальтированная дорожка или щебень, а нечто, что горловчане назвали угольной пылью. Попав в загон в ливень, люди вынуждены стоять в огромных лужах — в смеси дождевой воды и угольного покрытия. Вот как описывают обновленный блокпост в соцсетях:
«Приехала в 15.00 с Бахмута. Пеших не было в обе стороны. На Днр посту стояли в воде, дождь, гроза — навес не спасает, слива нет и люди стоят в воде. Чтоб подойти к окошку, надо пройти по огромной луже, еще и насыпь с угля, а не с щебенки. Ноги все черные»,
«На Днр сегодня быстро пропускали и туда и обратно. Только бы покрытие нормальное сделали на посту, чтоб не стоять в угольной пыле и воде».
Также горловчане рассказывают об усилившихся проверках багажа на предмет провоза обычных продуктов.
«#Горловка дырявые уже на блокпостах при въезде дважды осматривают вещи. Ищут не только свинину, но и молочку, творог. Я думаю, чтобы не провозили качественный товар с Украины, а жрали их дермовый „бялоруский и расисткий“)».
Стилистика и орфография авторов сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- На КПП под Горловкой боевики устанавливают свои правила и третируют мирных жителей - ОБСЕ
- Испытание блокпостами: за 14 часов человек преодолел расстояние в 40км из оккупированной Горловки в украинский Артемовск
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой люди стоят в огромной луже и угольной пыли
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Порошенко назвал число жизней, которое могут спасти миротворцы ООН на Донбассе21:15
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых20:26
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики12:55
- В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших12:40
- Война в Азовском море: ФСБ России задержали еще 2 торговых судна, - журналист12:27
- Украину накроют грозы и шквальный ветер12:10
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Медреформа в Украине: как бесплатно лечиться у частного врача11:20
- Кумиры 80-х заподозрили Олега Винника в плагиате11:10
- Омелян рассказал о впечатляющих убытках Украины от Крымского моста11:03
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- Камень преткновения, – правозащитница о ситуации с пенсиями переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса