В «ДНР» сместили начало учебного года

04.08.2018 21:20

Из-за того, что в этом году 1 сентября приходится на субботу, учебный год в большинстве школ «ДНР» начнется в понедельник, 3 сентября. Об этом сообщает местная газета.

Уточняется, что 3 сентября начнутся занятия в общеобразовательных организациях, работающих по 5-дневной рабочей неделе, а в школах с 6-дневной – 1 сентября.

Также «Минобразования ДНР» утвердило тему первого урока – «С чего начинается родина».

Отмечается, что при этом «праздник первого звонка, посвященный Дню знаний, в школах республики состоится по традиции 1 сентября, несмотря на то, что этот день выпадает на субботу».

Источник Донецкие новости