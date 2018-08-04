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В «ДНР» сместили начало учебного года

04.08.2018 21:20
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В «ДНР» сместили начало учебного года

Из-за того, что в этом году 1 сентября приходится на субботу, учебный год в большинстве школ «ДНР» начнется в понедельник, 3 сентября. Об этом сообщает местная газета.
Уточняется, что 3 сентября начнутся занятия в общеобразовательных организациях, работающих по 5-дневной рабочей неделе, а в школах с 6-дневной – 1 сентября.
Также «Минобразования ДНР» утвердило тему первого урока – «С чего начинается родина».
Отмечается, что при этом «праздник первого звонка, посвященный Дню знаний, в школах республики состоится по традиции 1 сентября, несмотря на то, что этот день выпадает на субботу».

Источник Донецкие новости



Теги: Донбасс, начало, учебный год, ДНР
 
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