Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»

19.08.2018 12:49

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в пригороде Берлина в замке Мезеберг.

Российский лидер и глава немецкого правительства беседовали какое-то время наедине — без журналистов и переводчиков.

Как сообщают РИА Новости, переговоры с участием делегаций двух стран продлились около трех часов, передает zi.dn.ua.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие темы двусторонних отношений и международных вопросов обсуждались во время саммита.

По словам Пескова, поднималась тема Украины, иранской ядерной сделки, проблемы пошлин, строительство газопровода «Северный поток-2» и сирийский конфликт.

Так, Владимир Путин отметил, что ситуация в Украине занимает важное место в российско-германских отношениях. По мнению российского президента, прогресса в на Донбассе нет.

«В контексте урегулирования украинского кризиса, которое, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках нормандского формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», — сказал он.

В свою очередь Меркель отметила, что минские договорённости являются основой для урегулирования конфликта.

«Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять ещё одну попытку продвинуться вперёд в разведении сил», — подчеркнула канцлер.

Также лидеры двух стран обсудили строительство газопровода «Северный поток-2», который будет поставлять газ из России в Европу в обход территории Украины. При этом Путин особо подчеркнул, что реализация этого проекта «не закрывает возможности продолжения транзитных поставок» через Украину.