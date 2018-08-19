Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»

19.08.2018 12:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в пригороде Берлина в замке Мезеберг.

Российский лидер и глава немецкого правительства беседовали какое-то время наедине — без журналистов и переводчиков.

Как сообщают РИА Новости, переговоры с участием делегаций двух стран продлились около трех часов, передает zi.dn.ua.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие темы двусторонних отношений и международных вопросов обсуждались во время саммита.

По словам Пескова, поднималась тема Украины, иранской ядерной сделки, проблемы пошлин, строительство газопровода «Северный поток-2» и сирийский конфликт.
Так, Владимир Путин отметил, что ситуация в Украине занимает важное место в российско-германских отношениях. По мнению российского президента, прогресса в на Донбассе нет.

«В контексте урегулирования украинского кризиса, которое, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках нормандского формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», — сказал он.

В свою очередь Меркель отметила, что минские договорённости являются основой для урегулирования конфликта.

«Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять ещё одну попытку продвинуться вперёд в разведении сил», — подчеркнула канцлер.

Также лидеры двух стран обсудили строительство газопровода «Северный поток-2», который будет поставлять газ из России в Европу в обход территории Украины. При этом Путин особо подчеркнул, что реализация этого проекта «не закрывает возможности продолжения транзитных поставок» через Украину.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Германия, ООН, Северный поток, Песков, Меркель, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх