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Путин и Меркель обсудили Украину и строительство «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в пригороде Берлина в замке Мезеберг.
Российский лидер и глава немецкого правительства беседовали какое-то время наедине — без журналистов и переводчиков.
Как сообщают РИА Новости, переговоры с участием делегаций двух стран продлились около трех часов, передает zi.dn.ua.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие темы двусторонних отношений и международных вопросов обсуждались во время саммита.
По словам Пескова, поднималась тема Украины, иранской ядерной сделки, проблемы пошлин, строительство газопровода «Северный поток-2» и сирийский конфликт.
Так, Владимир Путин отметил, что ситуация в Украине занимает важное место в российско-германских отношениях. По мнению российского президента, прогресса в на Донбассе нет.
«В контексте урегулирования украинского кризиса, которое, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках нормандского формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», — сказал он.
В свою очередь Меркель отметила, что минские договорённости являются основой для урегулирования конфликта.
«Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять ещё одну попытку продвинуться вперёд в разведении сил», — подчеркнула канцлер.
Также лидеры двух стран обсудили строительство газопровода «Северный поток-2», который будет поставлять газ из России в Европу в обход территории Украины. При этом Путин особо подчеркнул, что реализация этого проекта «не закрывает возможности продолжения транзитных поставок» через Украину.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Германия, ООН, Северный поток, Песков, Меркель, Минские соглашения
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