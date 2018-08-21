- Как заработать в “ДНР”07:29
- Москва перестала платить наемникам "ДНР", чтобы наказать Захарченко: в рядах террористов зреет бунт07:19
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших18:10
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
Москва перестала платить наемникам "ДНР", чтобы наказать Захарченко: в рядах террористов зреет бунт
Террористам "ДНР" Москва уже несколько месяцев не платит денежное довольствие. Зреет мятеж.
Об очередном скандале на Донбассе рассказал на своем telegram-канале сепаратист "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
По его данным, ситуация дошла до предела на прошлой неделе. Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко даже пришлось выезжать к одной из группировок, членам которой уже несколько месяцев не платят зарплату. Деньги не привез, но клялся им, что поступят в самые короткие сроки.
По данным "Донецкого Аборигена", такая задержка в выплатах связана с недовольством Кремля тем, что Захарченко не может справиться со своими "силовиками". Еще в начале лета Москва приказала разоружить и ликвидировать "личные армии" от "МВД" и "МГБ", переведя что осталось под единое начало. Сделать это еще не удалось.
Москве не хочется иметь неподконтрольные группировки на Донбассе, так как, по всей видимости, под давлением санкций она готовится "сбавить обороты", прекратив эскалацию. Захарченко и его братию это не устраивает и он продолжает "водить за нос" Кремль, затягивая процесс.
Теги: Донбасс, Москва, деньги, зарплата, МВД, бунт, ДНР, наемники, Захарченко, МГБ
- Признание? Главарь "ДНР" завтра примет участие в пресс-конференции в Москве
- У Захарченко в «ДНР» сгоняют мужчин на сборы и предлагают соревнования по рытью окопов
- Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты
- Захарченко пообещал повысить пенсии и зарплаты бюджетникам
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"
- Как заработать в “ДНР”07:29
- Москва перестала платить наемникам "ДНР", чтобы наказать Захарченко: в рядах террористов зреет бунт07:19
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших18:10
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- Как заработать в “ДНР”07:29
- Москва перестала платить наемникам "ДНР", чтобы наказать Захарченко: в рядах террористов зреет бунт07:19
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- Цены на бензин в Украине опять растут21:00
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20:30
- Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта20:15
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности