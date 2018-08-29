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На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»
29.08.2018 10:30
Сегодня в полночь на Донбассе в связи с началом учебного года вступило в силу очередное перемирие.
Напомним, новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 22 августа.
Согласно договоренности сторон, боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, школа, перемирие, ДНР, ЛНР, ООС
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