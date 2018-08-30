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Главари "Л/ДНР" свозили своих спутниц жизни в Южную Осетию: впервые опубликовано фото жены Пасечника
Так уж сложилось, что других "высоких гостей" на праздновании дня независимости "республики" не было, никто не посчитал нужным не то что посетить нищее недогосударство на Кавказе, но даже прислать телеграмму или поздравить по телефону. Пробел восполнили за счет глав "Л/ДНР" и их "первых леди".
В Южной Осетии отметили десять лет со дня "провозглашения независимости". Иностранные делегации целиком и полностью состояли из представителей бандитских "республик" Донбасса, причем захвативший в результате "дворцового переворота" в Луганске власть Леонид Пасечник впервые "вывел в свет" свою жену, сообщает "Диалог.UA".
Южная Осетия помпезно отметила даже не день провозглашения "независимости", а дату признания этого события со стороны России, которой удалось отжать территорию в результате военного конфликта в Грузии. Помимо РФ, "независимость республики" признали САР, Венесуэла, Никарагуа и Нуару, но даже они не прислали своих представителей на "праздник". Главари "народных республик" сменили пиксель и камуфляж на строгие костюмы и прошлись по красной дорожке со своими супругами.
Причем бывший сотрудник украинских спецслужб Пасечник, который, в отличие от предшественника Плотницкого, предпочитает держать в тайне личную жизнь, жену показал впервые. Рядом с ним по дорожке шагала неброско одетая дама в черном, совсем в неподобающем для "светлого праздника" костюме.
"Президентские жены" явились в Южную Осетию без украшений, в нарочито скромных нарядах. Видимо, таким образом решили продемонстрировать, что Донбасс переживает не самые лучшие времена.
Теги: Россия, Донбасс, Южная Осетия, делегация, ДНР, ЛНР, Пасечник, РФ
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