В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе

31.08.2018 20:16

На Донбассе стоит открыть больше контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа".

"В среду я был на КПВВ возле "Новотроицкое", он был временно закрыт из-за пожара, который разгорелся поблизости. Закрытие этого КПВВ, как и закрытие КПВВ "Майорское", подчеркивает острую необходимость открытия большего количества КПВВ и переведение их на более длительный рабочий день", - сказал он.

"К счастью, на этой неделе КПВВ "Майорское" снова открыли, а сегодня утром открыли КПВВ в Новотроицком", - отметил А.Хуг.