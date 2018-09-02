Главная / Новости / Донецкая область / В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек
Последние новости раздела
- В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек07:15
- «Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска22:43
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"22:14
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек
02.09.2018 07:15
В оккупированном Донецке после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко, 19 человек пропали без вести.
Региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что местные жители сообщают, что в городе исчезают люди. Лиснянский добавил: «19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко
- Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО
- "Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко
- В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек07:15
- «Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска22:43
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"22:14
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- В Украине взлетят цены на бензин: эксперты назвали цифры08:30
- В Кремле раскрыли карты, кого бы хотели видеть на посту президента Украины08:15
- Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание08:00
- В Украине появятся новые пенсии: кто будет получать больше07:45
- В оккупированном Крыму бушует мощный пожар: крымчанам тяжело дышать, оккупанты подняли вертолеты07:30
- В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек07:15
- «Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска22:43
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"22:14
- Россия задержала в Азовском море украинское судно21:46
- "Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как погиб Захарченко21:21
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО