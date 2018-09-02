В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек

02.09.2018 07:15

В оккупированном Донецке после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко, 19 человек пропали без вести.

Региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что местные жители сообщают, что в городе исчезают люди. Лиснянский добавил: «19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили».

Источник: https://donpress.com