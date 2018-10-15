В «ДНР»: Губарев рассказал, кто спонсирует его «Новороссию»

15.10.2018 17:47

В «ДНР» одним из финансовых спонсоров общественного движения «Новороссия» выступает владелец местной сети супермаркетов «Семерочка» Андрей Дундуков. Об этом в интервью российскому изданию рассказал лидер данного движения Павел Губарев.

«Этой торговой сетью владеет предприниматель Андрей Дундуков, ранее он был управляющим торговой сети АТБ. После 2014 года он собрал коллектив и на арендных площадях просто переоткрыл все эти магазины под маркой "Семерочки"», – рассказал Губарев.

Он уточнил, что знает Дундукова около 15-ти лет. «Он нам много помогал и продолжает это делать сегодня. Любая политическая, общественная, гуманитарная деятельность нуждается в финансировании, и Дундуков один из тех, кто это финансирование нам оказывает», – резюмировал лидер «Новороссии».

Источник: https://dnews.dn.ua