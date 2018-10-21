Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей

21.10.2018 14:30

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook призвал позволить эвакуировать тела мирных жителей, погибших в серой зоне в Золотого (Луганская обл.).

«От имени Гуманитарная миссия "Пролиска", по просьбе мирных жителей, обращаюсь к сторонам конфликта с просьбой сделать все зависящее от каждой из сторон для разминирования, предоставления гарантий прекращения огня и обеспечения безопасной эвакуации двух тел мирных жителей, которые третьи сутки лежат на нейтральной территории в Золотом на Луганщине», – написал он».

По данным миссии, 18 октября двое мирных жителей – мужчина 45 лет и женщина 46 лет, которые шли с контролируемой ВСУ ул. II Вольная (Хутор Вольный) Золотого-4 на контролируемую «ЛНР» ул.Челюскина (Михайловка) пострадали в ходе взрыва противопехотной мины. Мужчина в ходе инцидента, получил травмы не совместимые с жизнью. Женщина, предположительно, получила тяжелые ранения и оставалась жива еще некоторое время, это было понятно по стонам и крикам о помощи, которые доносились с места происшествия, о которых сообщили местные жители. На следующий день, стонов уже не было слышно, по всей видимости, женщина скончалась.

«Вой бездомных собак в вечернее и ночное время суток, дает понимание, что тела остаются на месте и подвергаются растерзанию животными. Процесс эвакуации тел усложнен тем, что они находятся в фактически нейтральной, заминированной зоне, между позиций сторон», – написал он.

Напомним, Золотого-5 (Луганская обл.) 18 октября подорвались два человека. Мужчина и женщина погибли. С тех пор члены незаконных военных формирований «ЛНР» не позволяют забрать тела погибших ни родственникам, ни представителям украинской власти.

Ранее в соцсетях и интернет-ресурсах «ЛНР» появилась неподтвержденная информация о том, что на линии разграничения на мине подорвались мужчина и женщина. В результате мужчина погиб, а женщина получила тяжелые ранения. ЧП якобы произошло между поселками у неподконтрольного украинской власти Первомайск – Золотое-5, и подконтрольного силам Операции объединенных сил Золотое-4. Сообщается, что мирные жители получили ранения, пытаясь самостоятельно ликвидировать обрыв электрокабеля.