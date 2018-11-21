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Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске
В оккупированном Иловайске 20 ноября прекратил работу единственный хлебозавод.
Еще с одним предприятием Донбасса покончено. О новом экономическом "прорыве" оккупанта рассказал известный twitter-аккаунт "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA". "Птица на хвосте принесла, что иловайский хлебозавод с завтрашнего дня (20 июня - ред.) останавливает свою работу", - сообщил "Фашик Донецкий", уточнив, что в связи с этим жители оккупированного города лишатся социального хлеба за 10 рублей.
"Поздравляю всех ватанов с освобождением хлебозавода, правильным путем идете", - жестко прокомментировал он новость.
Его поддержали подписчики. Они не захотели сочувствовать местным жителям, звавшим "русский мир" на Донбасс. "Зачем им хлеб? Скрепы накормят", - подчеркнул один из комментаторов. Другие посоветовали гражданам террористической "ДНР" перейти на "лапшу", которой Кремль их щедро "кормит" последние 4 года.
"Будут теперь еще и хлеб тащить ящиками от вскормленных донецкими комбайнерами и шахтерами неблагодарных укрофашистов", - заверил другой пользователь соцсети. "Не хлебом единым живет советский человек!" - сыронизировал подписчик.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Иловайск, хлеб
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