Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Чиновники ДНР» не спешат вывешивать в кабинетах портреты Пушилина

25.11.2018 10:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Чиновники ДНР» не спешат вывешивать в кабинетах портреты Пушилина

«Чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать в своих кабинетах портреты главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области чиновники «ДНР», в том числе «главы администраций» не спешат вывешивать в служебных кабинетах портреты новоизбранного главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Портреты Александра Захарченко убрали, оставили портреты Путина, а портреты Пушилина так и не появились. С чем это связано только остается гадать.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Игра называется «Найди Пушка»», Ясиноватая-Моргун-Пушилин»,
«Война аж настолько гражданская, что у оккупационных чиновников портреты Пуйла в каждом кабинете»,
«Смысл с вами знакомиться, вы каждый год новые».



Теги: Донбасс, Путин, портрет, ДНР, Пушилин, Захарченко, соцсети, чиновники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх