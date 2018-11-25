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«Чиновники ДНР» не спешат вывешивать в кабинетах портреты Пушилина
«Чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать в своих кабинетах портреты главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области чиновники «ДНР», в том числе «главы администраций» не спешат вывешивать в служебных кабинетах портреты новоизбранного главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Портреты Александра Захарченко убрали, оставили портреты Путина, а портреты Пушилина так и не появились. С чем это связано только остается гадать.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Игра называется «Найди Пушка»», Ясиноватая-Моргун-Пушилин»,
«Война аж настолько гражданская, что у оккупационных чиновников портреты Пуйла в каждом кабинете»,
«Смысл с вами знакомиться, вы каждый год новые».
Теги: Донбасс, Путин, портрет, ДНР, Пушилин, Захарченко, соцсети, чиновники
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