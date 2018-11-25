«Чиновники ДНР» не спешат вывешивать в кабинетах портреты Пушилина

25.11.2018 10:06

«Чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать в своих кабинетах портреты главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области чиновники «ДНР», в том числе «главы администраций» не спешат вывешивать в служебных кабинетах портреты новоизбранного главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Портреты Александра Захарченко убрали, оставили портреты Путина, а портреты Пушилина так и не появились. С чем это связано только остается гадать.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Игра называется «Найди Пушка»», Ясиноватая-Моргун-Пушилин»,

«Война аж настолько гражданская, что у оккупационных чиновников портреты Пуйла в каждом кабинете»,

«Смысл с вами знакомиться, вы каждый год новые».