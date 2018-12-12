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На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин заявил, что Российская Федерация не собирается отступать и даже напротив, будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, передает replyua.net.
По словам эксперта, обострение ситуации возможно в преддверии президентских или парламентских выборов. Карин отметил, что для Кремля главной целью в Украине – это убрать действующую власть от управления.
«Цель провокаций — деморализация украинского общества и, самое главное, повышение собственных рейтингов, стремительно скатывающихся вниз на фоне стагнации российской экономики», - отметил он. В то же время Карин обратил внимание на тот факт, что ситуация в Азовском море с обстрелом украинских кораблей, говорит о том, что Россия будет идти на провокации, поэтому нашему государству нужно готовится к худшему сценарию. «Пугающая оценка «доблести» — буксир и два малых катера были атакованы десятком кораблей, авиацией и спецназом. О чести и морали, как говорится, ни слова», - отметил он.
Теги: Украина, Донбасс, война, Азовское море, провокация
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