С территории РФ на оккупированные территории Донбасса заходят люди в «военной форме»

16.12.2018 12:08

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе в РФ на временно оккупированные территории Донбасса заходят люди в одежде «военного типа». Кроме того, въезжают и выезжают авто с тонированными стеклами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельное отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 11 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В течение отчетного периода число лиц в одежде военного типа, которые пересекают границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, на этой неделе составляло 26 (по сравнению с 29 на прошлой неделе); 14 из них перешли в Российскую Федерацию, а 12 — в Украину (54% пересечений этой категории произошло на ПП Донецк).

Они пересекали границу индивидуально или группами. Большинство людей проходили пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что затрудняло наблюдение за их движением через границу командам наблюдателей, особенно потому, что некоторые из частных транспортных средств имели тонированные стекла, а в автобусах и минивэнах окна обтянуты шторами».