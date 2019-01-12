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Наблюдатели СММ ОБСЕ подтверждают смерть мирных жителей на блокпосту «ДНР»
Наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили смерть мирных жителей на блокпосту боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Наблюдатели уточняли сообщения о том, что на блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц (мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно), пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения. Персонал морга в Горловке сообщил СММ, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории. По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам».
Теги: Донбасс, Горловка, сердечный приступ, морг, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, умерли
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