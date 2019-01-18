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Названо число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» с начала 2019 года
18.01.2019 19:18
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут потери с живой силе в виде убитых и раненых.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные потери в живой силе.
Как сообщают источники со ссылкой на данные разведки, за 15 дней 2019 года ликвидированы 30 боевиков и 27 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, за минувшие сутки ликвидированы 11 боевиков «ДНР» и 1 боевик «ЛНР», а также ранены 4 боевика «ДНР».
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери
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