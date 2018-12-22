Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены

22.12.2018 10:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У боевиков «ЛДНР» серьезные потери. Ликвидированы шестеро, трое ранены

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики «ЛДНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли серьезные потери в живой силе.

По сообщению пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, ликвидированы шестеро боевиков «ЛДНР» и ещё трое получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх