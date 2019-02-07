- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
Главарь группировки "Новороссия" по кличке Ольхон подтвердил слухи о ликвидации на Донбассе высокопоставленного российского военного.
Интересную историю о мастерском ударе ВСУ Ольхон рассказал в соцсетях, передает "Диалог.UA". О том, когда и где произошел инцидент, предводитель террористов не уточнил. Умолчал он и имя ликвидированного высокопоставленного российского военного, но отметил, что тот стал жертвой своей наивности и неопытности.
"Приехала одна "героическая персона" на передовую.
Сидело оное лицо в штабе и сидело. Но вдруг "героическому герою" захотелось приключений", - рассказал полевой командир "ДНРовцев”, уточнив, что тот решил сделать себе пару крутых фото на фоне окопов на память. Там высокопоставленного военного настиг минометный удар ВСУ.
Террористы "Л/ДНР" быстро попрятались, а вот у военного случилась паника. "Эта "тыловая гусятина" от испуга не знала, как ей действовать и куда ломиться.
В результате мина разорвалась с ним рядом, и он задвухсотился", - уверяет Ольхон.
В соцсетях сейчас теряются в догадках, что за высокопоставленного вояку удалось задеть ВСУ. "А это он не про ту байку о цельном ихтамнетовском генерале, раненом под Горловкой?” - задался вопросом один из пользователей Сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, генерал, ДНР
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Питер»
- СБУ: "Штаб ДНР возглавляет российский генерал"
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- Ликвидирован наемник «Демон», воевавший на стороне «ДНР»
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Рабинович: В Москве началась охота на виновных в гибели МН-17 над Донбассом
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- В Бельгии создали робота для сбора клубники10:30
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- Украинский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале во Франции (ВИДЕО)10:00
- Пумба и Бусинка "рассказали", что ждет украинцев в 2019 году09:48
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- "Грядет большой день для Украины - Порошенко приготовил Раде испытание на патриотизм" - Нусс 09:13
- Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка09:01
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- ПриватБанк сообщил важную информацию для владельцев карт: «Внимание!»08:30
- Украинка предложила услугу "Девушка на 14 февраля", айтишникам скидки08:15
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог