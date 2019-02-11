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Уничтожен полностью: В неподконтрольной Макеевке горел пассажирский автобус

11.02.2019 11:00
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Уничтожен полностью: В неподконтрольной Макеевке горел пассажирский автобус

В неподконтрольной украинским властям Макеевке горел пассажирский автобус. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 10 февраля по ул. Антропова в Макеевке произошел пожар на городском автотранспорте. «Пассажирский автобус, маршрут №30. Пожар произошел при следовании автобуса на АЗС, без пассажиров. Погибших и пострадавших нет. Автобус пожаром уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается», – сообщают в «МЧС».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, автобус, ДНР
 
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