Уничтожен полностью: В неподконтрольной Макеевке горел пассажирский автобус

11.02.2019 11:00

В неподконтрольной украинским властям Макеевке горел пассажирский автобус. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 10 февраля по ул. Антропова в Макеевке произошел пожар на городском автотранспорте. «Пассажирский автобус, маршрут №30. Пожар произошел при следовании автобуса на АЗС, без пассажиров. Погибших и пострадавших нет. Автобус пожаром уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается», – сообщают в «МЧС».

Источник: https://dnews.dn.ua