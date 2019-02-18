"Черные" сутки на Донбассе: армия РФ атакует по всей линии фронта, у ВСУ есть потери

18.02.2019 10:45

Пророссийские боевики "Л/ДНР" провели десятки обстрелов Вооруженных сил Украины, применяя 120-мм минометы, БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Вчера, 17 февраля, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” боевики "ДНР" открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Лебединский, поселка Пески, Водяного и Павлополя.

В свою очередь, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” враг 5 раз обстрелял украинских защитников.

Позиции ООС вблизи села Екатериновка и Троицкое пострадали от ударов из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов различных систем. Кроме того, сепаратисты ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по поселку Новолуганское и Станице Луганской.

К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.



Источник: www.dialog.ua