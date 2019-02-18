Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Черные" сутки на Донбассе: армия РФ атакует по всей линии фронта, у ВСУ есть потери

18.02.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Черные" сутки на Донбассе: армия РФ атакует по всей линии фронта, у ВСУ есть потери

Пророссийские боевики "Л/ДНР" провели десятки обстрелов Вооруженных сил Украины, применяя 120-мм минометы, БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Вчера, 17 февраля, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” боевики "ДНР" открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Лебединский, поселка Пески, Водяного и Павлополя.

В свою очередь, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” враг 5 раз обстрелял украинских защитников.

Позиции ООС вблизи села Екатериновка и Троицкое пострадали от ударов из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов различных систем. Кроме того, сепаратисты ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по поселку Новолуганское и Станице Луганской.

К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх