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"Черные" сутки на Донбассе: армия РФ атакует по всей линии фронта, у ВСУ есть потери
Пророссийские боевики "Л/ДНР" провели десятки обстрелов Вооруженных сил Украины, применяя 120-мм минометы, БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Вчера, 17 февраля, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” боевики "ДНР" открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Лебединский, поселка Пески, Водяного и Павлополя.
В свою очередь, в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” враг 5 раз обстрелял украинских защитников.
Позиции ООС вблизи села Екатериновка и Троицкое пострадали от ударов из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов различных систем. Кроме того, сепаратисты ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по поселку Новолуганское и Станице Луганской.
К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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