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Архив - Донецкая область

Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ

19.02.2019 22:28
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Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ

На неподконтрольную Украине территорию зашли российские специалисты группы информационно-психологических операций, которые проводят работу по дискредитации ВСУ перед важными международными событиями.

Об этом заявил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает donpress.com.

В частности, он уточнил, что вчерашние взрывы в Донецке не являются результатами работы украинских спецслужб. Гай уточнил:

«Перед Новым Годом в ОРДЛО заехали русские специалисты группы информационно-психологических операций, их давно не было. Скорее всего, они проводят соответствующую работу для дискредитации Украины накануне крупных международных событий. В частности, на заседание Генассамблеи ООН летит Петр Порошенко, против России снова собираются ввести санкции. Следовательно, это попытка дискредитации и создание соответствующего шума для обвинения ВСУ».

По мнению Гая, члены НВФ просто хотят запугать местное население. Ветеран АТО добавил:

«Это могли быть провокационные действия со стороны ОРДЛО чтобы превысить угрозу, запугать население, чтобы его держать в напряжении, или напугать тех самых главарей, чтобы выполняли свои обязательства».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ООН, специалист, АТО, ВСУ, Порошенко, НВФ
 
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