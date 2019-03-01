В Горловке поселок попал под обстрел: повреждены жилые дома

01.03.2019 12:00

Сегодня утром около 08.55 под обстрел попала северная часть неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. В результате обстрела повреждены жилые дома. Об этом сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько, пишет ДонПресс.

Так, «глава администрации» отметили:

«Есть попадания в Гольмовском по адресу Школьный 2. Будьте осторожны».

Стало известно, что попадание зафиксировано в нежилой дом. Повреждены фасад, стекла и хозяйственные постройки.