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Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
В оккупированном Донецке неизвестные снимают колеса с автомобилей гражданских лиц. Много пострадавших.
О новом "веянии" в Донецке рассказал Тelegram-канал Донецк Donbass, передает "Диалог.UA".
"Русский мир" не пошел на пользу украинскому Донецку. За 5 лет правления кремлевских ставленников город сильно деградировал. Нищее население пускается во все тяжкие, чтобы как-то выжить. Так, в последние месяцы неизвестные массово начали снимать колеса с автомобилей мирных граждан. "Такое ощущение, что живем в 90-х. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны. Вчера, сняли колеса с машины в центре города. Прям возле подъезда ночью", - рассказал пострадавший. Он обратился в "полицию" и узнал, что уже 8-я жертва за последний месяц. Орудует группировка, что примечательно, в центре Донецка и в комендантский час. Это дает основания полагать, что за преступлениями стоят силовики террористической "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, колесо, комендантский час, автомобиль, ДНР, боевики
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