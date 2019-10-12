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В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль
12.10.2019 14:09
Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня, 11 октября 2019 года, в ночное время, около 02:50, во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича неизвестные подожгли припаркованный перед домом легковой автомобиль. Также поврежден огнем стоявший рядом ещё один автомобиль.
Консьерж, находившийся в подъезде, напротив которого горел автомобиль, вызвал «полицию» и пожарных.
Дончане подозревают, что поджог автомобиля – результат чьих-то «разборок»:
«В ДНР это нормально. Обычное дело. Кто-то с кем-то что-то не поделил».
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, поджог, пожарные, полиция, повреждения, автомобиль, ДНР
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- Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе10:09
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