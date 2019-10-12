Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль

12.10.2019 14:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль

Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 11 октября 2019 года, в ночное время, около 02:50, во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича неизвестные подожгли припаркованный перед домом легковой автомобиль. Также поврежден огнем стоявший рядом ещё один автомобиль.

Консьерж, находившийся в подъезде, напротив которого горел автомобиль, вызвал «полицию» и пожарных.

Дончане подозревают, что поджог автомобиля – результат чьих-то «разборок»:

«В ДНР это нормально. Обычное дело. Кто-то с кем-то что-то не поделил».



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, поджог, пожарные, полиция, повреждения, автомобиль, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх