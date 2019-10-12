В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль

12.10.2019 14:09

Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 11 октября 2019 года, в ночное время, около 02:50, во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича неизвестные подожгли припаркованный перед домом легковой автомобиль. Также поврежден огнем стоявший рядом ещё один автомобиль.

Консьерж, находившийся в подъезде, напротив которого горел автомобиль, вызвал «полицию» и пожарных.

Дончане подозревают, что поджог автомобиля – результат чьих-то «разборок»:

«В ДНР это нормально. Обычное дело. Кто-то с кем-то что-то не поделил».