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Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"
29.07.2019 11:52
В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в захваченном Донецке прогремел достаточно мощный взрыв автомобиля.
В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке раздался мощный взрыв, передает "Диалог.UA".
Информация о происшествии появилась на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.
Согласно обнародованной информации, взрыв произошел около 23:20 между улицами Куприна и Клинической. Именно там был взорван автомобиль. "На место сразу прибыла военная полиция, а после полиция огородили все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - сказано в сообщении. Также стало известно, что подробности и данные о взрыве главари террористов "ДНР" пытались скрыть всеми возможными способами.
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