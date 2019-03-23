«Как заработать денег в ДНР на КПВВ»

23.03.2019 09:32

Заместитель председателя Комитета НС «ДНР» по транспорту и связи Сергей Сверчков совсем недавно поднял вопрос о критической ситуации в работе КПВВ.

В своем докладе он сказал, что на сегодняшний день в «ДНР» сложилась кризисная ситуация, связанная с процессом передвижения населения через контрольные пункты въезда-выезда, передает news.dn.ua.

Если в 2015 году обозначенная ситуация на КПВВ была одинаково присуща и «ДНР», и украинской стороне, то сегодня при поддержке мирового сообщества Украина решила эту проблему. В «ДНР» из-за ограниченного финансирования, нехватки кадрового состава ситуация на КПВВ с каждым годом усугубляется и сегодня является критической, что приводит к возрастанию социальной напряженности, формированию негативного образа власти и т.п.

Проведя соответствующие рейды, выяснилось, что запускаются специальные микроавтобусы, которые в течении всего дня возят граждан от «0» до КПВВ и обратно. Суммы за проезд около 200 рублей за то, чтобы 3-5 км проехать в данном микроавтобусе, дабы не идти пешком. Официальные (рейсовые) автобусы специально задерживаются на КПВВ длительное время (сейчас это 4-5 часов), люди устают ждать и пешим ходом переходят через пункт пропуска, где их и ждут эти микроавтобусы. То есть искусственно создаются очереди с такой целью, чтобы наибольшее количество граждан воспользовались услугами «перевозчиков» или были вынуждены оплатить «льготную очередь», если они пересекают КПВВ на личном транспорте». «По приезду на КПВВ Александровский б/п погранслужба «выгоняет» людей из салона автобуса, у которых билеты со стоячими местами. Данных людей после прохождения паспортного контроля больше в автобус не пускают, они вынуждены пользоваться подвозом до «нуля» другими автобусами».

С началом 2019 года ситуация усугубилась и по состоянию на середину марта доведена до критического состояния. Люди, пересекая КПВВ, действующие на украинской стороне, видят разницу и выражают недовольство процессами пересечения аналогичных КПВВ в «ДНР».