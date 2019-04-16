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Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых
За минувшие сутки члены НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскоми договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ обстреляли 11 раз украинских военных: «из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — дважды в районе города Авдеевка; из минометов калибра 120 мм — дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — трижды в районе населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — дважды вблизи населенного пункта Опытное; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Водяное; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Невельское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.
В штабе отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В то же время, по данным разведки за сутки шестеро членов НВФ было уничтожено, еще трое — ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
Теги: Донбасс, вооружение, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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