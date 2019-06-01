ВСУ устроили "кипиш" в "ДНР": "Боевики бегали и верещали, чтобы никто не поднимал, угрожали стволами"

01.06.2019 09:09

ВСУ сбросили на оккупированную Саханку беспилотником листовки, посвященные раздаче в "Л/ДНР" паспортов РФ. Террористы были в панике.

О листовках ВСУ в Саханке рассказал в Twitter блогер "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".

Сегодня, 31 мая, беспилотник ВСУ вызвал переполох в селе Саханка, оккупированного гибридной армией РФ. На него сбросили листовки, посвященные массовой раздаче паспортов РФ на Донбассе. Так, украинцы сообщали, что для получения аусвайса РФ жителям "Л/ДНР" придется платить пошлину в размере 3,5 тысяч рублей, сдать кучу документов, сдать тесты на знание языка и конституции РФ, дать присягу на верность РФ, платить российские налоги, иметь законный источник доходов (260 тысяч рублей годовых). Кроме того, мужчинам придется согласиться на прохождение службы в армии РФ, а также жить следующие 6 лет на территории РФ. В ином случае паспорт могут отобрать. "Ты потеряешь украинское гражданство, не будешь больше получать пенсию и социальные выплаты Украины, ты будешь во всех базах данных Украины", - предупреждают ВСУ.

По данным "1й АНТИреспубликанский", оккупанты весьма болезненно восприняли акцию ВСУ. "Оп****енцы на изжоге бегали, собирали и верещали, чтобы никто не поднимал. Угрожали стволами", - рассказал блогер.